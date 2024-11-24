19 безпілотників було локаційно втрачено

В ніч на неділю, 24 листопада, російські війська атакували Україну ударними БПЛА Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на неділю російські війська атакували Україну 73 безпілотниками, які випустили із Орла та Брянської області. Протиповітряна оборона збила 50 БПЛА у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Житомирській областях.

Робота ППО в ніч на 24 листопада

Ще 19 безпілотників було локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони.

Через атаку безпілотників у Києві повітряна тривога загалом тривала понад 3 години. Українські війська виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці. Попередньо, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 23 листопада, росіяни вкотре атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Крім цього, в обласному центрі часткових руйнувань зазнали складські приміщення.