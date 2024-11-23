Наслідки російської атаки на Запоріжжя

В ніч на суботу, 23 листопада, росіяни вкотре атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У п’ятницю, 22 листопада, о 20:59 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Жителів регіону попередили про активність російської тактичної авіації. Близько 22:00 у місті та області пролунали вибухи. О 22:51 голова ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни вдарили по одному із населених пунктів регіону, внаслідок атаки руйнувань зазнало фермерське господарство. Також внаслідок російського удару у обласному центрі часткових руйнувань зазнали складські приміщення.

Тоді Іван Федоров повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Втім вранці суботи, 23 листопада, голова ОВА уточнив, що внаслідок авіаудару у Запорізькому районі загинув 55-річний чоловік. Крім того, внаслідок атаки на Запоріжжя 11-річний хлопчик отримав поранення.

«15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Понівечені вікна та балкони в чотирьох багатоповерхівках та покрівлі в одинадцяти будинках приватного сектору в Дніпровському районі», – повідомив Іван Федоров.

Загалом, за словами Івана Федорова, протягом доби окупанти 433 рази обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 11 листопада, росіяни керованими авіабомбами вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинув 71-річний чоловік, ще 22 людини отримали поранення.