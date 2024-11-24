Росіяни заманюють єменців, обіцяючи забезпечити їх високооплачуваною роботою, однак замість цього їх відправляють на фронт в Україну. Про це 24 листопада повідомило видання Financial Times.

Єменські рекрути розповідають, що росіяни їм обіцяли високооплачувану роботу й громадянство. Однак на місці їх примусово завербували до російської армії й відправили воювати в Україні.

У виданні припускають, що вербування найманців почалося ще в липні. Адже до журналістів потрапив один з контрактів, який був датований 3 липня і підписаний керівником центру відбору контрактників у Нижньому Новгороді.

Один з рекрутів розповів, що він був частиною групи з близько 200 єменців, призваних до російської армії у вересні. За його словами, їх обманом заманили до Росії і змусили підписати контракти на службу, попри те, що вони не могли прочитати документ. Він також зазначив, що багато хто з першої групи прибулих загинули в Україні, бо «були завезені на війну шахраями, які торгують людьми».

Російські найманці в Україні

У травні 2024 року стало відомо, що Росія значно активізувала свою кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Йдеться про найманців з центральної Африки, зокрема ― Руанди, Бурунді, Конго та Уганди.

Головне управління розвідки 17 вересня розповідало, що найманців із Сирії, які воюють на боці російської армії, кидають у штурми на Луганщині.