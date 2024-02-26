Агенти обіцяли індійцям високі зарплати і російські паспорти після кількох місяців служби в армії

Росіяни обманом завербували близько сотні громадян Індії для війни проти України. Російські вербувальники обіцяли індійцям високі зарплати і російські паспорти після кількох місяців служби в армії. Про це 26 лютого повідомляє BBC.

Індійців віком від 22 до 31 року найняли нібито «помічниками у військову установу в Росії», а тоді відправили у бій під приводом «навчань». Деякі родини отримали від своїх синів відеозаписи, у яких ті розповіли, як їх обдурили російські агенти та відправили на поле бою. Усі ошукані переважно були малозабезпеченими.

Агенти обіцяли індійцям високі зарплати і російські паспорти після кількох місяців служби в армії. Водночас, чоловікам не повідомляли, що їм доведеться воювати в Україні. Сім'ї втягнутих у війну індійців звернулися до федерального уряду з проханням повернути їх додому. Джерело видання The Hindu в російському міністерстві оборони сказало, що фактична кількість завербованих за минулий рік становить приблизно 100 людей.

Міністерство закордонних справ Індії визнало, що «деякі громадяни Індії залучилися для підтримки російської армії». Кожен такий випадок індійська сторона обговорювала з російською владою, і кількох індійців вже вдалося звільнити. МЗС закликало «всіх громадян Індії проявляти обережність і триматися подалі від війни».