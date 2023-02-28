Росія в Лівані займається вербуванням палестинських найманців для участі у війні в Україні. Так, Росія вже відправила в Україну близько трьохсот палестинських найманців, йдеться у статті близькосхідного англомовного видання The Media Line.

Джерело у службі безпеки Лівану повідомило виданню, що вербування палестинських бойовиків на війну в Україні ведуть особи, нібито пов'язані з посольством Палестини в цій країні. Вербування йде, зокрема, у найбільшому в Лівані таборі біженців Айн аль-Гальва.

Перевага в процесі вербування надається особам, які народилися після 1969 року, оскільки вони, як правило, не перебувають у Лівані на офіційному обліку і їм простіше залишити Ліван, не привертаючи уваги державних служб. Як наслідок, ліванський уряд не має можливості контролювати або відстежувати пересування цих палестинських новобранців для Росії.

Росія обіцяє найманцям 350 доларів щомісяця, а також виплати членам їхніх сімей, які залишилися в Лівані. Видання зазначає, що це серйозний стимул через вкрай важку соціальну ситуацію в таборах палестинських біженців.

Як стверджується в публікації, вербування йде під контролем угрупування «Хезболла», яке базується в Лівані й має підтримку з боку Ірану. Воно також відправляє до України своїх бойовиків, які мають досвід управління безпілотниками. Більшість найманців, однак, становлять прихильники угруповання ФАТХ, яке зараз є керівним у Палестинській автономії, а також партії «Народний фронт звільнення Палестини».

В публікації також йдеться про те, що, крім вже відправлених в Україну 300 найманців, у таборі готують ще 100.