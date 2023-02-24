Урегіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку

У Росії триває прихована мобілізація, організована для поповнення масштабних втрат у живій силі. Зокрема, в регіонах Кавказу активно набирають чоловіків для відправлення в Україну. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України в ранковому зведенні 24 лютого.

«На Кавказі триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправлення для участі в бойових діях на території України. Мобілізації підлягають усі чоловіки, незалежно від стану здоров’я та бажання воювати», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також уточнили, що велика кількість мобілізованих – це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що у Росії здійснюються заходи з підготовки до чергової мобілізаційної хвилі. Станом на цей час активно нарощуються можливості для забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів.