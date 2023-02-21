У Росії здійснюються заходи з підготовки до чергової мобілізаційної хвилі. Станом на цей час активно нарощуються можливості для забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, російська влада вже створює так звані дільниці оповіщення, які надаватимуть допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання. Зокрема, керівництво Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету та Томського державного педагогічного університету видало документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити для роботи на «дільницях оповіщення» певну кількість студентів та працівників. Залучати планується громадян, які офіційно мобілізації не підлягають.

Встановлено, що в Томському політехнічному університеті включення до складу «дільниць» відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів і працівників. Керувати такими «дільницями» призначають представників вищого керівництва навчальних закладів.

«Важливо, що для проведення чергової хвилі мобілізації в РФ не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року «часткову мобілізацію» офіційно так і не було завершено», – зауважили в ГУР.

У розвідці припускають, що мобілізація буде проведена до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. У разі необхідності початок призову може бути відстрочений.