Росія планує диверсії в Північному морі

Росія планує влаштувати диверсії у Північному морі та пошкодити енергопостачання Нідерландів. Про це заявив глава військової розвідки Нідерландів Ян Свілленс, передає Nos.

За його словами, Росія намагалася скласти картку постачання енергоносіїв до країни. Декілька місяців тому російське судно збирало дані про вітрові електростанції.

«Це було вчасно виявлено та адекватно розглянуто», – сказав Ян Свілленс, додавши, що тоді ворожий корабель перенаправили.

Глава розвідки зазначив, що такі дії РФ дають зрозуміти, що «загроза для Нідерландів є більшою, ніж здається на перший погляд». Крім вітрових електростанцій, Росія також зацікавлена у зборі даних про інтернет-кабелі та газопроводи.

За інформацією нідерландської розвідки, Росія готує заворушення і диверсії. Спецслужби вже деякий час попереджають про можливий таємний напад на інші життєво важливі об'єкти, наприклад, на пункти постачання питної води.

Нагадаємо, раніше уряд Нідерландів заявив про висилання 10 російських дипломатів через те, що Москва використовувала дипломатичне прикриття для шпигунства. Також уряд вирішив тимчасово закрити генеральне консульство у Санкт-Петербурзі.