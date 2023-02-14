Два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів перехопили групу з трьох російських військових літаків біля кордону Польщі. Про це повідомляє Reuters.

Два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів, розміщені в Польщі за програмою посилення східного флангу НАТО, перехопили групу з трьох російських військових літаків біля кордону Польщі та вели їх до виходу з зони, що охороняється НАТО. Заяву про це опублікувало Міністерство оборони Нідерландів.

«Невідомі на момент виявлення літаки наблизилися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда», – йдеться у заяві.

Міністерство уточнює, що у перехопленій групі було три літаки РФ: розвідувальний Іл-20М та два винищувачі Су-27, і що голландські F-35 супроводжували групу на дистанції та передали ескорт партнерам по НАТО.

Вісім винищувачів ВПС Нідерландів перебувають у Польщі в рамках програми посилення східного флангу НАТО через зростання загроз з боку Росії та Білорусі.