Олексій Данілов переконаний, що «корейський сценарій» в Україні не пройде

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував заяви низки російських офіційних осіб про нібито готовність до мирних переговорів з Україною. За словами секретаря РНБО, говорити з Києвом у Москві хочуть без попередніх умов та «на основі тієї реальності, яка існує», проте все це вкид, до того ж уже не перший.

В ефірі телемарафону «Єдині новини» він зазначив, що у Росії зараз працюють над проектом «Друга Україна», адже хочуть розділити нашу країну так, як це трапилося із Кореєю.

Олексій Данілов розповів, що росіяни реанімують політтехнологів часів президента-втікача Віктора Януковича. Одночасно з цим РФ починає роботу й на території України, аби «примушувати нас до ситуації двох Корей».

Водночас він висловив переконання, що ворогу не вдасться втілити свої в плани в життя, тож ніякої «Другої України» не буде і бути не може.

«Деякі діячі, прізвища яких ніколи не називаються, які були під личиною ОПЗЖ, а потім заново перефарбувалися, вони сидять зараз у Монако і це супроводжують. Повірте, жодної «Другої України» не буде», – розповів він зазначає «Обозреватель».

Нагадаємо, заступник керівника російського радбезу Дмітрій Медведєв 7 лютого заявив, що Україна начебто розглядає можливість завершити війну поділом територій, ставши «Південною Кореєю» і сподіваючись на звільнення окупованої частини країни.

До слова, раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов висловив переконання, що Захід продовжить підтримувати Україну навіть у випадку відмови від переговорів з РФ Країни заходу зіштовхнуться із серйозними наслідками, якщо припинять постачання зброї у відповідь на відмову України від переговорів з Росією.