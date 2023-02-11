Данілов пояснив, що стоїть за заявами росіян про «готовність до переговорів»
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував заяви низки російських офіційних осіб про нібито готовність до мирних переговорів з Україною. За словами секретаря РНБО, говорити з Києвом у Москві хочуть без попередніх умов та «на основі тієї реальності, яка існує», проте все це вкид, до того ж уже не перший.
В ефірі телемарафону «Єдині новини» він зазначив, що у Росії зараз працюють над проектом «Друга Україна», адже хочуть розділити нашу країну так, як це трапилося із Кореєю.
Олексій Данілов розповів, що росіяни реанімують політтехнологів часів президента-втікача Віктора Януковича. Одночасно з цим РФ починає роботу й на території України, аби «примушувати нас до ситуації двох Корей».
Водночас він висловив переконання, що ворогу не вдасться втілити свої в плани в життя, тож ніякої «Другої України» не буде і бути не може.
«Деякі діячі, прізвища яких ніколи не називаються, які були під личиною ОПЗЖ, а потім заново перефарбувалися, вони сидять зараз у Монако і це супроводжують. Повірте, жодної «Другої України» не буде», – розповів він зазначає «Обозреватель».
Нагадаємо, заступник керівника російського радбезу Дмітрій Медведєв 7 лютого заявив, що Україна начебто розглядає можливість завершити війну поділом територій, ставши «Південною Кореєю» і сподіваючись на звільнення окупованої частини країни.
До слова, раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов висловив переконання, що Захід продовжить підтримувати Україну навіть у випадку відмови від переговорів з РФ Країни заходу зіштовхнуться із серйозними наслідками, якщо припинять постачання зброї у відповідь на відмову України від переговорів з Росією.