У Росії до лав регулярних збройних сил мобілізовують наркозалежних людей, яких відправляють на війну в Україні, повідомив у середу, 18 січня, Центр національного спротиву. Зокрема, відомо про мобілізацію наркозалежних у Північній Осетії.

Інформацію про масовість мобілізації наркозалежних підтвердив один з російських солдатів, що здався в полон українським партизанам. За словами солдата, він не вилікувався від залежності та продовжував вживати наркотики, воюючи на Запоріжжі. Наркотики чоловік взяв з собою як ліки.

Чоловік розповів, що мобілізувався до російської армії через загрозу постати перед судом. Його затримали за керування автомобілем без документів. Для того, аби не піти під суд, чоловіку запропонували поїхати до України.

«Загалом, стратегія РФ щодо мобілізації практикує залучення наркозалежних та криміналітету. Воюють вони не лише в ПВК, а й в регулярних військах», – наголошується в повідомленні.

Раніше стало відомо, що російська приватна військова компанія Вагнера відправляє воювати в Україну в’язнів, у тому числі, засуджених за тяжкі злочини. Однак, як повідомляв раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, 77% завербованих в’язнів вже загинули.