Збройні сили України вже ліквідували 77% колишніх ув’язнених росіян, набраних до лав окупаційних сил приватною військовою компанією Вагнера, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ПВК Вагнера за спрощеною процедурою вивела з підпорядкування російської Федеральної служби виконання покарань (в'язниць та колоній) 38244 людини для участі у війні проти України.

«ЗСУ "зняли з обліку" (вбиті, поранені, зниклі безвісти та полонені) 29 543. "Могилізація" російських "зеків" на зараз – 77%», – написав Подоляк у Twitter.

Про якість «армії»...

ПВК «Вагнер» через спрощену «процедуру» вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді…

ЗСУ «зняло з обліку» (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація зеків на зараз – 77%. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 15, 2023

Нагадаємо, Сили оборони України впродовж 14 січня знищили ще 630 російських окупантів. Загалом за час повномасштабної війни Росія втратила 115290 своїх солдатів.

Також окупанти зазнають втрат у техніці. Зокрема з лютого росіяни залишилися без 3106 танків, 6183 бойові броньовані машини, 2094 артилерійські системи тощо.