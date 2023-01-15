Подоляк заявив про ліквідацію в Україні 77% зеків з Вагнера
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Збройні сили України вже ліквідували 77% колишніх ув’язнених росіян, набраних до лав окупаційних сил приватною військовою компанією Вагнера, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, ПВК Вагнера за спрощеною процедурою вивела з підпорядкування російської Федеральної служби виконання покарань (в'язниць та колоній) 38244 людини для участі у війні проти України.
«ЗСУ "зняли з обліку" (вбиті, поранені, зниклі безвісти та полонені) 29 543. "Могилізація" російських "зеків" на зараз – 77%», – написав Подоляк у Twitter.
Нагадаємо, Сили оборони України впродовж 14 січня знищили ще 630 російських окупантів. Загалом за час повномасштабної війни Росія втратила 115290 своїх солдатів.
Також окупанти зазнають втрат у техніці. Зокрема з лютого росіяни залишилися без 3106 танків, 6183 бойові броньовані машини, 2094 артилерійські системи тощо.