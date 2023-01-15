Українські прикордонники зафіксували з повітря піхоту загарбників біля Соледара після чого вона була знищена бомбардуванням з дрона. Про це 15 січня повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що днями українські прикордонники вдарили по виявленій з повітря позиції загарбників на лінії оборони в Соледарі. Росіяни ховалися в окопах і траншеях, але ЗСУ бомбардували їх дроном.

«На відео видно, що загарбники після влучання гранати стають як мінімум «трьохсотими». Та їм на допомогу ніхто не поспішає, адже не хоче поповняти їх лави … Ну, і традиційне… – «вагнерівці» забігають в будівлю в промисловій зоні, проте пильне «око» наших БПЛА фіксує цей момент. А артилерія однієї з бригад ЗСУ чітко робить свою справу», – йдеться в тексті прес-служби.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України показали, як вони знищили БМП російських окупантів.