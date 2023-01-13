Супутниковий знімок руйнувань в Соледарі

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті, вказавши, що бої за Соледар Донецької області тривають. Про це йдеться у вечірньому зведенні у п’ятницю, 13 січня.

«На Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар», – йдеться у зведенні.

Військові зазначили, що українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження військ РФ, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 1 зенітний ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів армії РФ.

Зауважимо, що росіяни вже кілька разів заявляла про отримання контролю над українським містом Соледар, яке розташоване за майже 20 кілометрів на північний схід від Бахмута. Українська сторона цього не підтверджує.

Своєю чергою, у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину».

За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.