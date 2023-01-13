Навесні Україні слід готуватися до нового наступу росіян з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході. про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю BBC.

Міністр вважає, що Росія намагається зібрати «сили, боєприпаси і зброю» для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході.

Україні, тим часом, потрібен час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекає на постачання західної зброї.

«Весна – найкращий період для того, щоб оновити рух для всіх сторін… Ми розуміємо, що вони будуть готові почати і, звичайно, ми повинні бути готові почати», – заявив Резніков.

Водночас, глава Міноборони не думає, що росіяни готують повторне вторгнення з Білорусі. За його словами, рух з півночі «займе багато часу, і вони не мають ресурсів».

Він також прокоментував плани Польщі і Британії постачати Україні бойові танки. Резніков впевнений, що Україна отримає танки, бойові літаки або реактивні літаки, а також зброю дальнього радіусу дії для ураження цілей за 300 км, оскільки в західних країнах «все змінюється».

На думку міністра, Україна де-факто уже стала членом НАТО, а найближчим часом стане членом НАТО і де-юре.