Безпілотник-розвідник SHARK показали в бойових умовах над Донецьком

Благодійний фонд Сергія Притули опублікував перше відео використання українського безпілотника-розвідника SHARK у бойових умовах у небі над окупованим Донецьком. Про це йдеться у повідомленні Притули.

За його словами, на відео дрон проводить розвідку та пошук ворожих цілей над захопленим містом.

«Якість зображення та зум вражають звісно! Всього ми законтрактували три комплекси таких БПЛА. Щоб таких вражаючих очей в небі у наших захисників було більше, долучайтесь донатом!», – написав Притула у Facebook

А так працює український БПЛА-розвідник SHARK!



Маємо перше відео використання цього безпілотника у бойових умовах. Він проводить розвідку та пошук ворожих цілей над Донецьком. pic.twitter.com/eEeYpEkjmM — Serhiy Prytula Charity Foundation (@CharityPrytula) January 13, 2023

Зазначимо, у жовтні 2022 року стало відомо, що українська компанія «Укрспецсистемс» розробила новий, стійкий до роботи в умовах РЕБ, безпілотний авіаційний комплекс SHARK, який серед іншого може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

SHARK також має надійний зашифрований зв’язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом.