Волонтери Сергій Стерненко та Сергій Притула розповіли, на витратили гроші, які зібрали за добу у жовтні після масованого ракетного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України.

Тоді волонтери зібрали 352 млн грн й оголосили про закупівлю ударних дронів-камікадзе RAM ІІ UAV для потреб ЗСУ. На закупівлю дронів було необхідно 100 млн грн, однак волонтерам вдалось зібрати на 252 млн грн більше.

10 січня у спільному відеозверненні Сергій Притула та Сергій Стерненком повідомили, що купили дрони RAM ІІ UAV та додали, що придбають безпілотники, які летітимуть на 200 або 800 кілометрів.

RAM II UAV – це сучасний дрон-камікадзе на базі українського безпілотника «Лелека-100» від компанії Deviro. Його максимальна дальність польоту – 30 км, тривалість – 55 хв, точність – до 1 м. Ці БПЛА дозволяють знищувати наземні цілі.