За зібрані кошти хочуть придбати БПЛА «Валькірія» для повітряної розвідки

Львівські волонтери починають збір для закупівлі авіаційного комплексу «Валькірія» вартістю 1 млн гривень. Гроші збиратимуть на благодійному заході WINтер Фест, що відбудеться 17 грудня на території FESTrepublic.

«Ми організовуємо і запрошуємо вас на WINтер Фест, де ви матимете можливість поєднати приємне з корисним. Весь прибуток від продажу квитків буде передано благодійному фонду Сергія Притули для купівлі безпілотника “Валькірія”, який вже не раз допомогав нашим захисникам знищувати ворога», – запросили організатори.

Під час фестивалю проведуть тренінги на військову тематику, навчать основ стрілецької справи та української розвідки. Запланована панельна дискусія «Що для нас є безумовною перемогою», на якій спікерами будуть Сергій Притула, матрос ЗСУ та народний депутат Роман Лозинський, парамедикиня з Азовсталі Мар’яна Мамонова, військовий та адвокат Масі Найєм, психотерапевт, доктор медичних наук та член Унівської групи Олександр Фільц. Також буде аукціон трофеїв та тематична зона з майстер-класами для дітей.

Мета організаторів – зібрати 1 млн гривень. Мінімальний благодійний внесок – від 300 грн. Всі зібрані кошти з квитків передадуть у благодійний фонд Сергія Притули. Захід відбувається за підтримки Центру готовності цивільних. Львів та Львівського регуляторного хабу. Програма і реєстрація тут.

СУ-1 «Валькірія» — безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення, який виробляє ТОВ «Авіаційні системи України» для моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та корегування артилерійського вогню вдень та вночі.