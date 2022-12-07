Цю "швидку" батьки загиблого Володимира Солтиса купили, аби рятувати життя побратимів сина

Іван та Ярослава Солтиси з містечка Судова Вишня на Львівщині в пам’ять про загиблого єдиного сина Володимира Солтиса на отримані виплати купили «швидку», яка рятуватиме життя поранених захисників. Батько сам їздив за машиною до Польщі і сам відвезе її на фронт побратимам сина.

Володимиру Солтису ще не було й 35 років, він загинув при виконанні бойового завдання біля Бахмута, повідомила журналістка Галина Сорока.

Володимир Солтис разом з дружиною проживав у с. Бортятин, у них є донечка Оленка. Коли розпочалася війна, він відразу прийняв рішення йти захищати Україну.

Володимир Солтис загинув у жорстокому бою під Бахмутом

«Мій син Володимир без роздумів пішов у військкомат добровольцем. Він просто прагнув якнайскоріше потрапити на фронт, щоб проганяти ненависного ворога з рідної землі. Він служив у військовій частині 14-ої ОМБр, але коли випала нагода йти у розвідувальні підрозділи і їхати на фронт, відразу ж прийняв це рішення. Спочатку виконували бойові завдання на Харківщині, потім – на Донеччині. Загинув під Бахмутом у жорстокому бою», – повідомив батько Іван Солтис.

Спочатку батьки роздумували, як саме використати виплати за загиблих, аби вшанувати пам’ять про сина. Батько прийняв рішення: придбати автомашину «швидкої» і передати її у військову частину, де служив син.

За автомобілем «швидкої» в Катовіце до Польщі чоловік їздив разом зі знайомим.

«"Швидка" обладнана сучасним медичним устаткуванням, тут є все необхідне, щоб воїнам надавати якісну медичну допомогу. Авто вже в Україні. Зараз проведемо техогляд, можливо, поміняємо колеса на зимові і відправимо автомобіль побратимам мого сина», – повідомив Іван Солтис.

На капоті транспортного засобу буде розміщений портрет сина Володимира, щоб він і надалі незримо залишався разом зі друзями і захищав їх з небес.

Мати Ярослава Солтис повідомила ZAXID.NET, що як тільки поміняють колеса в автомобілі на зимові, чоловік сам відвезе його у військову частину, де служив їхній син Володимир.