Поле зі штучним покриттям облаштували за гроші, які Марія Пешко отримала від держави після загибелі сина на війні

Матір загиблого військового з Рівненщини Марія Пешко за отримані від держави гроші відкрила спортивний майданчик у ліцеї в селі Орв'яниця Дубровицької громади. Зокрема, у ліцеї облаштували поле зі штучним покриттям. Таким чином жінка хотіла увіковічнити пам'ять про свого сина Івана Клюйка, який загинув на війні з Росією в квітні цього року.

Про відкриття майданчика повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль у середу, 16 листопада. «Це справжній патріотичний та унікальний вчинок матері. Вона хотіла увіковічити пам‘ять свого сина, нашого земляка, який трагічно загинув за Україну. Віднині на цьому майданчику місцеві учні та молодь зможуть займатися мініфутболом, волейболом, баскетболом, легкою атлетикою», – йдеться у повідомленні.

Також біля спортивного майданчика Іванові Клюйку відкрили пам'ятну стеллу. На відкритті зібралося кілька сотень односельчан. Крім цього, після урочистостей провели перший міні-футбольний турнір імені Івана Клюйка серед учнів ліцеїв Сарненського району.

Додамо, що Іван Клюйко загинув у війні з Росією в квітні цього року в бою поблизу міста Попасна на Луганщині.