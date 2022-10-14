Михайло Діанов потрапив у російський полон наприкінці березня. Звідти він повернувся за чотири місяці

Український військовий Михайло Діанов, якого наприкінці вересня звільнили з російського полону​, передасть на лікування побратимам 23,4 млн грн. Ці гроші йому пожертвували українці для лікування та відновлення. Втім оплатити необхідні Діанову операції погодився Рінат Ахметов, тому усі пожертви військовий вирішив передати на потреби поранених військових.

Про своє рішення Михайло Діанов повідомив у п'ятницю, 14 жовтня, в Facebook. За його словами, сумарно він отримав від небайдужих людей вже 23 млн 430 тис. грн. Додамо, що лише за першу добу після його звільнення з полону люди пожертвували Діанову понад 6,5 млн грн.

«Я планував їх витратити на лікування. Однак, як я вже казав раніше, Рінат Ахметов і футбольний клуб «Шахтар» вирішили допомогти мені з лікуванням, з пошуком найкращих лікарів за кордоном, з підготовкою документів. Це дає мені надію, що в мене знову буде повноцінна права рука», – розповів Михайло Діанов.

Михайлу Діанову подарували іменну футболку ФК «Шахтар». Допомогти з лікуванням пообіцяв власник клубу Рінат Ахметов

Відтак він вирішив усі пожертвувані гроші витратити на лікування своїх побратимів. Також він пообіцяв згодом розповісти про кожного військового, якому нададуть допомогу.

«Моя головна мета, щоб ампутацій було менше, а ветеранів зі здоровими кінцівками – більше. Тому я вирішив спрямувати всі зібрані кошти своїм побратимам. Невдовзі я розповім про кожного, кому буде надана допомога, і готуватиму повний звіт використання ваших грошей. Ви прагнули допомогти мені одному, а, сподіваюсь, допоможете багатьом захисникам України», – написав військовий.

Нагадаємо, Михайло Діанов служив у батальйоні морської піхоти 36 окремої бригади морської піхоти. Після початку повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь, згодом потрапив у полон. Звідти його звільнили наприкінці березня.

Фото Михайла Діанова під час облоги «Азовсталі». Авто фото - прес-офіцер полку «Азов» Дмитро Козацький

Під час оборони Маріуполя військовий отримав важке поранення руки. Через відсутність нормальної медичної допомоги кістка неправильно зрослася. Відтак чоловік потребує операцій та довгого лікування. Крім того, з полону Михайло Діанов повернувся вкрай схудлим і виснаженим, оскільки росіяни не забезпечили нормальних умов для військовополонених. У одному з інтерв'ю він розповів, що на прийом їжі росіяни давали 30 секунд, і загалом порівняв табір для військовополонених із концтабором.