Михайло Діанов провів у російському полоні чотири місяці

Менше ніж за добу з допомогою небайдужих вдалося зібрати понад 6,5 млн грн для родини звільненого з полону Михайла Діанова. Напередодні журналістка Віолета Кіртока (Violetta Kirtoka) написала допис про Михайла та необхідну моральну підтримку родини. У коментарях люди попросили надати рахунки, щоби допомогти фінансово. Після цього було відкрито збір коштів. Менше ніж за добу небайдужі перерахували майже 6 млн грн.

«Ми навіть не очікували такої реакції. Ви показали, наскільки не байдужі нам наші бійці, воїни, полонені, поранені. Ви наскидали велику суму. Я не писала про те, що гроші потрібні на лікування. Бо поки не зрозуміло, яке і де воно буде. Я писала про допомогу», – написала журналістка.

Фото зі сторінки Віолети Кіртоки

У суботу, 24 вересня, сестра Олена Лаврушко написала, що збір коштів припинено через велику кількість спроб шахрайства.

Наразі невідомо, скільки грошей необхідно на лікування Михайла Діанова. Після чотирьох місяців російського полону він потребує серйозного лікування. За словами Віолети Кіртоки, його поранена рука не тільки не зрослася, у ній не вистачає 4 см кістки. Тож лікування і поновлення точно буде тривалим.

До слова, стан здоров'я більшості українських захисників, яких звільнили з російського полону, є незадовільним. Зокрема, майже у всіх виявили критичну анорексію. Голова патронатної служби «Азова» Олена Толкачова у коментарі «Українській правді» розповіла, що зараз усім звільнених захисникам надають медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

«Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб», – повідомила вона.

Толкачова зазначила, що скоро частину захисників патронатна служба у кооперації з державою має відправити на лікування та відновлення за кордон.

Кошти на реабілітацію звільнених азовців збирає патронатна служба «Янголи Азову».

Нагадаємо, 21 вересня з російського полону звільнили 215 українських захисників, зокрема і командирів «Азовсталі», а також парамедикиня Катерина «Пташка» Поліщук, старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов та вагітна на 9 місяці парамедикиня Мар’яна Мамонова. Також серед звільнених були прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРОшники, митники, цивільні.