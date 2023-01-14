Ударом дрона-камікадзе було знищено ворожу БМП та її екіпаж

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України показали, як вони знищили БМП російських окупантів. Відповідне відео у суботу, 14 січня, опублікував пресцентр СБУ.

«Влаштували російським окупантам чергову «демобілізацію» на одному з найгарячіших напрямків. Ударом дрона-камікадзе було знищено ворожу БМП та її екіпаж, який палив поруч. Любите концерти, окупанти? Вирушайте на «концерт кобзона» під відповідну музику», – йдеться в описі.

відео СБУ

Зазначимо, що за даними Генштабу загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну станом на ранок 14 січня становили близько 114 660 осіб особового складу (приблизно +530 за попередню добу).