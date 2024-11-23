Зима уже стукає у наші двері і кожна маленька та велика дитина хоче вірити у красиву сніжну казку. Святий Миколай уже позбирав листи від своїх улюбленців та готує для них приємні подарунки. Комусь гостинець покладуть під подушку, комусь під ялинку, а хтось, можливо, зможе й сам познайомитись із чудотворцем.

ZAXID.NET зібрав перелік локацій, де діти зможуть познайомитись із святим Миколаєм та його помічниками у 2024 році. Його святкові резиденції працюватимуть у Львові та на території Львівщини.

Львів

У Львові святий Миколай зі своїми помічниками підготував для діток кілька зустрічей. Будьте уважні, бо для участі у більшості з них треба попередньо записатись.

Музей «Львів стародавній»

Із 30 листопада по 10 грудня зустрічі із чудотворцем проводитимуть у музеї «Львів стародавній», що на вул. Краківській, 21. У програмі, окрім зустрічі із святим Миколаєм, також різдвяний квест у пошуках подарунків та майстер-клас на вибір: малювання шоколадом, розпис новорічної прикраси, виготовлення мила. Кожна дитина отримає на святі смачний подарунок.

Фото Freepick

Вартість: 575 грн.

Деталі: для участі у святі необхідний попередній запис за телефоном 0977082121. Соцмережі, сайт.

Локація: Google.

Ресторан «Валентино»

У п’ятницю, 6 грудня, у львівському ресторані «Валентино», що на вул. Нижанківського, 20, відбудеться зустріч із святим Миколаєм у стилі Віллі Вонки (персонаж роману «Чарлі і шоколадна фабрика»). У програмі: театралізована вистава, зустріч з Миколаєм та Віллі Вонкою, солодкі подарунки, фото на згадку, квест.

Вартість: 500 грн.

Деталі: необхідна попередня реєстрація. Сайт та соцмережі ресторану.

Локація: Google.

Dragon Park

З 1 по 8 грудня у розважальному центрі Dragon Park, що на вул. Стрийській, 202, працюватиме резиденція святого Миколая. Батьки можуть придбати святкові подарунки на місці або передати власні. Кожна дитина отримає лист від Миколая та пряник, який підготували його помічники. Години роботи резиденції: будні – з 15:00 до 19:00, вихідні – з 12:00 до 19:00. 6 грудня розважальний центр обіцяє особливу програму.

Вартість: відвідування резиденції входить у вартість вхідного квитка (350 грн у будні та 500 грн у вихідні)

Деталі: контактний номер: 0 97 396 14 86. Сайт розважального центру.

Локація: Google.

Таємна майстерня святого Миколая у «Сенсотеці»

Із 1 по 5 грудня у «Сенсотеці», що у Стрийському парку на вул. Уласа Самчука, 22, працюватиме Таємна майстерня святого Миколая. У програмі екскурсія, майстер-класи, частування, фотозони, подарунок та зустріч із Миколаєм.

Вартість: 840 грн (дитина та дорослий). Є 10% знижки для сформованих груп.

Деталі: телефон для запису 063 64 88 686, соцмережі.

Локація: Google.

Митрополичі сади

Із 2 по 5 грудня у Митрополичих садах, що на площі Святого Юра, 5, працюватиме Садиба святого Миколая. Тут створили спеціальну програму для шкільних груп, яка включає зустріч з Миколаєм, командні ігри, майстер-клас, фотозону, частування піцою та подарунки для дітей і навіть вчителя.

Вартість: для груп 20-24 дитини – 700 грн з дитини, для груп від 25 дітей – 650 грн з дитини.

Деталі: обов’язкова попередня реєстрація. Телефон для довідок 067 609 02 07.

Локація: Google.

«Шевченківський гай»

Із 2 по 6 грудня у музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (у народі «Шевченківський гай») працюватиме хатинка святого Миколая. Діти познайомляться з українськими традиціями святкування зимових свят, змайструють та заберуть з собою традиційну різдвяну прикрасу і отримають крафтовий подарунок від Миколая.



На захід запрошують організовані групи дітей віком 6-9 років. Максимальна кількість дітей – 30 (+2 дорослих).

Вартість квитка для однієї дитини: 400 грн повний, 300 грн пільговий.



Деталі: запис за телефоном 068 525 9185, сайт музею.

Локація: Google.

Львівщина

Миколай у Emily Resort

Із 1 по 8 грудня у Emily Resort у Винниках працюватиме резиденція святого Миколая. На дітей чекає зустріч із чудотворцем, анімація, гаряче какао з маршмелоу, а також діти зможуть побачити оленів у Emily Zоо.

Деталі: Миколай гостюватиме у своєму будиночку:

• Будні: з 15:00 до 20:00

• Вихідні та святкові дні: з 12:00 до 20:00

Вартість:

1.12-4.12 – 350 грн

5.12-7.12 – 400 грн

8.12 – 350 грн

Додатково, для груп від 20 людей є можливість взяти участь у святковому майстер-класі з розпису пряників. Вартість: 250 грн/дитина.

Локація: Google.

«Древній град»

У парк-готелі «Древній град» під Львовом із 27 листопада по 6 грудня (із 10:00 до 19:00) працюватиме резиденція святого Миколая. Діти зможуть відвідати майстер-клас з розпису ялинкової прикраси, отримати подарунок від Миколая, частуватись какао з печивом, також у програмі аніматори та фотозона.

Вартість: 500 грн (з дитиною може бути один дорослий безкоштовно). Для груп від 15 дітей є знижка 10% (не діє у вихідні дні та 05.12-06.12).

Деталі: попередній запис обов’язковий, контакти: +380962351000. Сайт та соцмережі готелю.

Локація: Google.

Миколай з ведмедями

Будиночок святого Миколая працюватиме із 3 по 7 грудня й у ведмежому притулку «Домажир». Окрім зустрічі з чудотворцем та подарунку від нього, діти відвідають екскурсію лісом, у якому живуть ведмеді, та частуватимуться смачним какао або чаєм.

Фото ведмежого притулку «Домажир»

Вартість: 450 грн.

Деталі: необхідна попередня реєстрація. Сайт та соцмережі притулку.

Локація: Google.

Миколай у Гнізді Яструба

Із 24 листопада по 30 грудня у туристично-виховному центрі Гніздо Яструба, що у селі Яструбичі, відбудеться зустріч з Миколаєм та розваги для дітей. У програмі гра-екскурсія, майстер-клас з виготовлення Різдвяного павука, зустріч з Миколаєм, майстер-клас з вивчення колядки, солодкий гостинець, катання на Миколаєвих санях або бричці, частування чаєм з домашньою випічкою, фотозона.

Фото туристично-виховного центру Гніздо Яструба

Вартість: 500 грн/дитячий, 100 грн/дорослий (входить кава/чай/випічка)

Деталі: реєстрація за телефоном 0984619191 (viber/telegram), соцмережі.

Локація: Google.

Casa Ricca

Із 20 листопада по 20 грудня у івент-холі Casa Ricca, що у селі Деревач, дітей запрошують на казкове дійство. У програмі зустріч з Миколаєм, святкові декорації та розваги для дітей, частування пряниками та подарунок від чудотворця.

Вартість: 680 грн (у вартість включений трансфер), для дорослих ціна – 350 грн.

Деталі: контактний телефон 093 18 42 629. Соцмережі інвент-холу.

Локація: Google.

Резиденція святого Миколая на Плаю

Протягом 7-8 грудня у гірськолижному комплексі «Плай» (ресторан «У господаря») відбудеться вистава з улюбленими героями Анною, Ельзою, Олафом та самим Миколаєм, тепле какао, домашнє печиво та подарунки передбачені для кожної дитини.

Вартість: 500 грн.

Деталі та реєстрація за телефоном, соцмережі.

Локація: Google.

Свято у дендропарку «Джерело»

Резиденція святого Миколая у зоологічно-дендрологічному парку «Джерело», що у селі Оброшине, працюватиме із 15 листопада до 11 грудня. У програмі зустріч з Миколаєм фотозона, анімація, інтерактивні ігри, солодощі.

Вартість: 400 грн

Деталі: 068 985 7777 для реєстрації, соцмережі.

Локація: Google.

Резиденція святого Миколая у «Кривому озері»

У відпочинковому комплексі «Криве озеро», що у Новояворівську, також буде резиденція святого Миколая. У програмі розваги з казковим героєм, майстер-клас із виготовлення піци, приготування еклерів, інтерактивні ігри, творчі завдання, солодкий сюрприз від Миколая.

Фото «Кривого озера»

Вартість: 700 грн

Деталі: телефон для реєстрації 067 333 15 15, соцмережі.

Локація: Google.

Святий Миколай у Дрогобичі

Із 2 по 6 грудня у Дрогобичі на вул. Шевченка, 34 працюватиме резиденція святого Миколая. У програмі зустріч з святим Миколаєм, майстер-клас, аквагрим, святкова фотозона.

Вартість: 200 грн

Деталі: реєстрація за телефоном 098 25 76 756.

Локація: Google​​​​​​​.

Святий Миколай у Бориславі

Зустрітись із Миколаєм у Бориславі можна буде із 28 листопада до 8 грудня у ресторані «Шахтарочка», що на вул. Потік, 5.

Вартість: від 220 грн

Деталі: телефон для реєстрації 097 777 16 43.

Локація: Google​​​​​​​.

Святий Миколай у музеї

У музеї ткацтва та килимарства у Глинянах, що на вул. Шевченка, протягом 1-31 грудня відбуватимуться зустрічі із святим Миколаєм. У програмі також майстер-клас з виготовлення різдвяної зірки, виготовлення ангела з кукурудзиння, розпис медяників, виготовлення валяної іграшки, виготовлення різдвяного павука, частування запашним напоєм та випічкою, подарунок від святого Миколая.

Вартість: 400 грн.

Деталі: телефон для реєстрації 093 184 2629.

Локація: Google​​​​​​​.

Хатинка святого Миколая на Софіївському Схилі

Протягом 30 листопада – 8 грудня у Винниках на вул. Галицькій, 46а, відбудеться святкове дійство з майстер-класами та подарунками від святого Миколая.

Вартість: 370 грн.

Деталі: 096 146 63 54. Обов’язкова попередня реєстрація.

Локація: Google​​​​​​​.

«Нанашкова хата»

Із 1 по 12 грудня привести дітей на зустріч із Миколаєм можна у «Нанашкову хату» – його бойківську резиденцію у селі Лопушанка-Хомина на Самбірщині. Окрім спілкування із чудотворцем, діти також отримають подарунки.

Фото «Нанашкової хати»

Вартість та деталі за телефоном 068-52-54-4001 (потрібна попередня реєстрація), соцмережі.

Локація: Google​​​​​​​​​​​​​​.