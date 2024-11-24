Блокада кордону тривала 34 години

У пункті пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею відновили пропуск вантажного транспорту. Польські фермери припинили свій протест, який розпочали вранці суботи.

«Сьогодні ввечері польські страйкарі завершили блокування пункту пропуску “Шегині – Медика”, що на українсько-польській ділянці кордону. Просимо перевізників враховувати інформацію при плануванні маршруту», – повідомила Державна митна служба України.

Як інформувала вранці Держприкордонслужба, акція протесту польських фермерів проходила на польській стороні. Мітингувальники перебували за кілометр від польського пункту пропуску «Медика». За попереднім анонсом, блокування мало тривати 48 годин з можливим продовженням. А загалом вони говорили про перекриття кордону до кінця року.

Фермери пропускали легкові автомобілі та автобуси, а також по одній вантажівці на годину. Вранці неділі на виїзд з України не було скупчення вантажівок. На вʼїзд в Україну, на польській стороні стояло близько 10 вантажних транспортних засобів.

Акція протесту розпочалася 23 листопада близько 10:00. Після тривалої перерви фермери повернулися до блокування кордону, яке розпочалося рік тому. Цього разу вони протестували з двох причин: через невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку на рівні 2023 року і занепокоєння з приводу підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Чи планують відновити схожі акції на кордоні, фермери не повідомили. Про те, хто стояв за блокадою кордону, ZAXID.NET писав раніше.