Протестувальники блокуватимуть вантажний транспорт

Вранці 23 листопада у пункті пропуску «Шегині-Медика» з польської сторони розпочалася акція протесту. Як повідомили у Львівській митниці, близько 30 мітингувальників рухаються пішохідним переходом в обидві сторони і таким чином блокують рух вантажівок.

«Обмеження стосуються лише вантажних авто: на вʼїзд в Україну – по 1 вантажівці впродовж години. Протестувальники мають намір пропускати автобуси і легковики в обидва напрямки без змін», – зазначили на митниці.

Втім, поки що рух вантажівок вагою більше 3,5 т на виїзді з України блокується повністю.

Як анонсували польські фермери напередодні, блокування руху транспорту триватиме до кінця 2024 року.

Нагадаємо, поляки почали блокування кордону з Україною у листопаді 2023 року. Спершу польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перекривали рух у різних пунктах пропуску, вимагаючи від своєї влади та Європейського Союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просили дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку.

Польські політики, які підтримували блокаду, мають проросійські симпатії. Про те, хто стояв за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.