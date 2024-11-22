Поляки блокуватимуть рух вантажівок через кордон у Медиці

У суботу, 23 листопада, польські фермери анонсують початок акції протесту перед пунктом пропуску «Медика-Шегині». Львівська митниця попередила вантажних перевізників про ускладнення руху.

«За попередньою інформацією польської сторони, місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» 23 листопада з 9:00 (за київським часом)», – йдеться в повідомленні Львівської митниці.

Польські митники поінформували українських колег про те, що блокування руху транспортних засобів триватиме до кінця 2024 року.

Протестувальники мають намір пропускати автобуси і легковики в обидва напрямки без змін. Обмеження стосуються лише вантажних авто. На вʼїзд в Україну планують пропускати по одній вантажівці впродовж години, а на виїзд з України рух вантажівок вагою понад 3,5 т погрожують блокувати повністю.

Нагадаємо, з листопада 2023 року поляки блокували кордон з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перекривали рух у різних пунктах пропуску, вимагаючи від своєї влади та Європейського Союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просили дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку.

Польські політики, які підтримували блокаду, мають проросійські симпатії. Про те, хто стояв за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.