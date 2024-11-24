Українським військовим вдалося уразити радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400

Сил оборони в ніч на неділю, 24 листопада, завдали удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії Росії на території Курської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Відомо, що вночі 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими завдали групового удару по Курській області. Українським військовим вдалося влучити по позиціях зенітного ракетного дивізіону росіян та уразити радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400.



«Слід зазначити, що вказаний підрозділ збройних сил Росії вів бойову роботу у режимі «земля-земля», тобто уражаючи наземні нерухомі цілі», – зазначили у Генштабі.

За інформацією військового керівництва, під такі обстріли російських військ здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України.

Губернатор Курської області Алєксєй Смірнов повідомляв про збиття засобами ППО в області двох ракет і 27 безпілотників. Про наслідки губернатор не уточнив.

У Міноборони Росії відзвітували, що вночі 24 листопада ППО знищила 34 українські БПЛА.

Нагадаємо, у ніч на середу, 20 листопада, росіяни заявили про атаку на Бєлгородську та Новгородську області. Там уразили ракетний арсенал та завод, який виробляє дрони.

У ніч на вівторок, 19 листопада, у російському місті Карачев на Брянщині оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. Внаслідок атаки пролунали вибухи та зайнялася пожежа на ракетному арсеналі.