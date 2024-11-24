У ролі Попая — Джейсон Стівенс

Оприлюднено дебютний трейлер горору «Попай-вбивця» (Popeye the Slayer Man), де вбивцею стає знаменитий моряк з відомої серії мультфільмів.

Історія присвячена групі друзів, які пробираються на покинуту фабрику з виробництва консервованого шпинату. Вони хочуть зняти документалку про легендарного «Людину-моряка». За чутками, таємнича істота блукає фабрикою та доками. Прем'єра очікується у першій половині 2025 року. Точна дата релізу наразі невідома.

У фільмі знімалися Шон Майкл Конвей, Елена Джуліано, Мейбл Томас, Марі-Луїза Буазьє, Джефф Томас, Стівен Маккормак, а також Анджела Релусіо та Сара Ніклін. У ролі Попая – Джейсон Стівенс. Режисером є Роберт Майкл Раян, сценарій написав Джон Дулан, за участю Джеффа Міллера, Куйла Карвіна та самого режисера.

«Попай вбивця» – спільне виробництво Salem House Films, Millman Productions, Ron Lee Productions та Otsego Media.

Моряк Попай (Popeye the Sailor) – герой американських коміксів и мультфільмів, створений художником-карикатуристом Елзі Крайслером Сегаром та вперше з'явився у серії щоденних коміксів Thimble Theatre. Історія персонажа почалася 17 січня 1929 року, коли у світ вийшов черговий номер з новим сюжетом про моряка. Перший мультфільм з моряком Попаєм було створено у 1933 році на нью-йоркській мультиплікаційній студії «Fleischer Studios».

У 1980 році вийшов повнометражний фільм, у якому роль Попая виконав Робін Вільямс. Виявивши, що ситуація йому більше непідвладна, Попай з'їдав банку шпинату, що робила його надзвичайно сильним