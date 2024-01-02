Мікі Мйс вперше з’явився у мультфільмі «Пароплав Віллі»

Мікі Маус та деякі інші персонажі, зокрема права на яких належали студії Disney, стали суспільним надбанням. Мікі Маус вперше з’явився на екранах у мультфільмах «Пароплав Віллі» (1928 рік) та у німому фільмі «Божевільний літак». 1 січня 2024 року усі права на цього героя стали суспільним надбанням США.

Навколо Мікі досі існує безліч складних правових обмежень, проте більшість з них були зняті 1 січня. Юридичний факультет Університету Дьюка, як завжди, підготував огляд найпомітніших творів, правовий захист яких закінчується в США 1 січня 2024 року. До списку увійшли твори, опубліковані у 1928 році. Серед них:

роман Д. Г. Лоуренса «Коханець леді Чаттерлей»;

«Орландо» Вірджинії Вулф;

п'єса Джеймса Меттью Баррі «Пітер Пен, або Хлопчик, Який не хотів дорослішати»;

«Опера жебраків» Бертольда Брехта;

роман «На Західному фронті без змін» Еріха Марії Ремарка німецькою мовою;

оригінальний німецький текст пісні «Мекі-ніж» із «Опери жебраків»;

«Темна принцеса» Вільяма Едварда Беркхардта Дю Буа

«Будинок на Пуховому узліссі» Алана Александра Мілна, в якій був представлений персонаж Тигра

фільм «Людина, яка сміється», екранізація роману Віктора Гюго;

переклад музичної композиції Коула Портера «Зробімо це»;

гравюра на дереві «Вавилонська вежа» Мауриця Корнеліса Ешера

Щодо таких персонажів, як Мікі Маус, закон про авторське право, звичайно, особливо складний. Суспільним надбанням стала лише версія персонажа без істотних змін дизайну, внесених до пізніших робіт, таких як Міккі-чарівник з «Фантазії» 1940 року. Також продавати мишеня також не можна, адже Мікі Маус також є зареєстрованим товарним знаком Disney.

Кадр з фільму «Пастки Мікі Мауса», в якому мишеня переслідує людей

Попри усі обмеження полегшенням використання образу Мікі Мауса уж скористались кінематографісти. Оприлюднено кадр і постер «Пастки Мікі Мауса», слешера, в якому мишеня переслідує людей. Цей інди-фільм, мабуть, є першим, у якому використовується персонаж, який став суспільним надбанням: актор Саймон Філліпс грає Міккі, божевільного вбивцю, одягненого як Міккі Маус. Маска, яку використовує Філіпс, явно є зображенням першого Міккі Мауса, а не модернізованих версій. У трейлері показано, що історія розгортається в парку розваг, де групу друзів тероризує вбивця в масці миші.

У трейлері навіть є оригінальний мультфільм «Пароплав Віллі», який проектується на екран, перш ніж вбивця почне діяти. Режисером фільму є Джеймі Бейлі.