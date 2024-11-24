Кароль Навроцький називає західні регіони України «Східною Малопольщею»

Польська політична партія «Право і справедливість», яку очолює Ярослав Качинський, обрала своїм кандидатом на президентські вибори 2025 року директора Інституту національної пам’яті Кароля Навроцького. Це рішення офіційно оголосили у Кракові 24 листопада, пише RMF.

У цьому з’їзді взяли участь представники громадських, наукових та економічних кіл з усієї Польщі, а також представники «Права і справедливості» на чолі з головою партії Ярославом Качинським. Представник громадянського комітету, до якого увійшли 170 осіб, проф. Анджей Новак оголосив, що Комітет рекомендує Навроцького як кандидата в президенти. «Шукаймо кандидатів, які можуть вести Республіку Польща до нових перемог, щоб повернути їй належне місце в Європі», – закликав Новак.

Сам Навроцький називає себе представником патріотичного табору у широкому розумінні цього слова. «Невипадково протягом 41 року свого життя я не був і не є членом політичної партії», – наголосив він у розмові з RMF FM. На його думку, боротьба за президентство буде також боротьбою за «ідентичність і повагу до Польщі на міжнародній арені та за верховенство права».

Кароль Навроцький є істориком, громадським діячем та спеціалістом з управління персоналом. Він закінчив Інститут історії Ґданського університету, є доктором гуманітарних наук. У 2023 році отримав ступінь International MBA за напрямком «Стратегія, управління програмами та проєктами» у Ґданській політехніці. Навроцький очолює Інститут національної пам’яті з 2021 року. Нещодавно він назвав західні регіони України «Східною Малопольщею​​».

Про участь у президентських виборах Польщі вже заявили маршалок Сейму та голова «Польщі 2050» Шимон Головня, Славомір Менцен із «Конфедерації» та Марек Якубяк із групи «Вільних республіканців». У суботу свого кандидата висунула «Громадянська коаліція» – Рафала Тшасковського. Президентська кампанія у Польщі офіційно стартує 8 січня 2025 року.