Рафал Тшасковські вдруге спробує свої сили у президентських перегонах

Навесні 2025 року у Польщі відбудуться президентські вибори. «Громадянська платформа» обрала свого кандидата в президенти – мера Варшави та віцеголову партії 52-річного Рафала Тшасковського, повідомляє RMF.

Офіційні результати первинних виборів оголосив голова партії Дональд Туск. На виборах партії Рафал Тшасковський отримав 74,75% голосів, а чинний міністр закордонних справ Радослав Сікорський – 25,25%.

«Я переконаний, що ми станемо сильнішими, я маю дуже потужний мандат і багато енергії, рішучості та сміливості, щоб перемогти ПіС», – зазначив кандидат у президенти від ГП Рафал Тшасковський одразу після оголошення результатів.

Водночас Радослав Сікорський закликав усіх, хто голосував за нього, «беззастережно підтримати Рафала Тшасковського». Кандидат у президенти від «Громадянської платформи» має представити свою програму 7 грудня.

Оголошуючи результати, лідер «Громадянської платформи» та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що обидва кандидати від партії достойні стати президентом: «Ви дійсно заслуговуєте найвищої похвали, ви обидва впоралися з цим викликом, це було непросто. Сьогодні ми відповідаємо за долю нашої Батьківщини, ви взяли на себе великий тягар і впоралися з ним».

Загалом у партійних виборах проголосувало понад 22 тисячі людей із 25 тис. представників партій, що входять до коаліції. Партійні вибори відбулися у п’ятницю, 22 листопада.

Вибори президента Польщі відбудуться у травні 2025 року. Про участь у них вже оголосили маршалок Сейму та голова Польщі 2050 Шимон Головня, Славомір Менцен від «Конфедерації» та Марек Якубяк від групи «Вільних республіканців».

До слова, Рафал Тшасковські вже був кандидатом у президенти від партії у 2020 році. Тоді він поступився представнику «ПіС» Анджею Дуді з мінімальним розривом у 2%. У минулому він був депутатом Сейму та Європарламенту, обіймав міністерські посади в польському уряді, від 2018 року є президентом Варшави.