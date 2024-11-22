Навесні 2024 року мешканці обслуговуючого кооперативу ЖБК «Злагода», що на околиці Винників, випадково дізналися, що керівництво кооперативу намагається відібрати в них куплені помешкання, в яких вони без проблем жили вже понад три роки.

З’ясувалось, що кооператив через суд намагається скасувати право власності на квартири, звинувачуючи пайовиків у підробці документів. У межах провадження Личаківський суд наклав арешти на 11 квартир, у відповідь мешканці домоглися відкриття кримінального провадження. Пайовики кооперативу не мали проблем із документами на житло, аж допоки ЖБК не очолив хмельничанин із сумнівною репутацією Михайло Хабаль.

ZAXID.NET дослідив історію будівництва та розповідає, в чому суть конфлікту.

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Гроші вклали, документи підробили

Житлово-будівельний кооператив «Злагода» у 2005 році заснував Володимир Джумак – екскерівник Винниківського ЖЕКу та депутат міської ради. Під будівництво житла Володимир Джумак отримав в оренду ділянку близько 0,5 га вул. Сахарова, 16б, на околиці Винників. На частині цієї ділянки Володимир Джумак почав будівництво багатоквартирного будинку.

У 2009 році Володимир Джумак трагічно загинув, а його родина змогла добудувати лише один будинок. Інша частина ділянки була вільною від забудови до 2013 року. Тоді Винниківська міська рада поділила землю та відвела іншу частину ділянки під будівництво ще одного багатоквартирного житлового будинку, а виконавчий комітет – видав відповідні містобудівні умови та обмеження.

Упродовж 2016-2021 років ЖБК «Злагода» збудував на вул. Сахарова, 16в у Винниках 10-поверховий житловий будинок на 140 квартир. Генпідрядником будівництва керівництво ЖБК запросило забудовника із Хмельницького – ПП «Мегапрогрес», що належить Юрію Луцюку. Після Володимира Джумака у 2016 році керівниками ЖБК були Вячеслав Шаровський та Микола Колісник, а серед засновників була вказана дружина Джумака – Ганна Джумак. Сам Микола Колісник не був членом ЖБК, але він очолював кооперативи з орбіти «Мегапрогресу» у Хмельницькому.

Упродовж 2017-2020 років члени житлового кооперативу укладали договори пайової участі в будівництві та сплатити пайові внески. Формат житлово-будівельного кооперативу передбачає, що на етапі будівництва асоційовані члени ЖБК сплачують пайовий внесок, на основі якого потім отримують в будинку нерухомість. Вкладник має право продати свій пай за переуступкою, після чого покупець замість нього стає членом ЖБК.

Після здачі будинку в експлуатацію у 2021 році члени ЖБК «Злагода» отримали акти прийому-передачі квартир, підписані Миколою Колісником, заселилися, оформили на квартири право власності, а у 2022 році створили ОСББ.

У липні 2023 року головою кооперативу призначили хмельничанина з сумнівною репутацією Михайла Хабаля, а вже за пів року він почав звинувачувати мешканців у незаконному набутті права власності на житло та нежитлові приміщення, домігся арешту нерухомості та намагається в суді довести, що їхні документи – підроблені, а члени кооперативу взагалі не сплачували свої пайові внески.

Крім цього, у квітні 2024 року кооператив під керівництвом Хабаля зареєстрував право власності на комірки та гаражі, попри те, що вони мали бути приватизовані мешканцями. Для мешканців житлового комплексу такий поворот став несподіванкою і вони через суд намагаються повернути собі право власності на своє житло.

«Адвокат запевнив нас, що все добре»

Подружжя Оксана та Юрій К. (прізвища потерпілих вкладників ЖБК на їх прохання приховані) купили квартиру в ЖБК «Злагода» наприкінці 2020 року за переуступкою – перекупили пай у члена кооперативу, оформили право власності та до липня 2024 року жили в помешканні без проблем.

Оксана К. розповіла ZAXID.NET, що до цього серед мешканців ходили чутки, що деякі пайовики мають проблеми з документами на житло та судові справи про нібито їх підробку. В травні до неї звернулась голова ОСББ «Злагода» Ніна Юфан й попросила перевірити документи на квартиру.

«Тоді вона мені повідомила, що з’явилась банда і накладає арешти на квартири. Але я тоді не надала цьому значення, бо в мене чоловік і тато на війні, я живу сама з двома дітьми і в мене вистачає інших клопотів. Голова ОСББ запевнила, що в мене з документами на квартиру все добре. Вона попросила зробити копії моїх документів, але я відмовилась. Потім вона дала контакти адвоката, аби перевірити, чи наша нерухомість не арештована. Нас адвокат запевнив, що все добре», – розповіла ZAXID.NET Оксана К.

16 липня її чоловік Юрій К. отримав сповіщення в додатку «Дія», що на його майно – квартиру в ЖБК «Злагода» – за рішенням суду накладений арешт.

«При покупці ми не цікавились, хто будує, чи є проблеми якісь. Ми найняли ріелтора, купили помешкання й усе було добре», – додала Оксана К.

Маріна Л. також купила свою двокімнатну квартиру у 2020 році за переуступкою. Тоді за квартиру як пайовий внесок вона заплатила 37 тис. доларів (близько 902 тис. грн за актуальним на той час курсом НБУ). Квартиру Маріна Л. перекупила в Володимира Мороза – бізнес-партнера генпідрядника Юрія Луцюка, який фактично виконував обов’язки члена ЖБК і мав у ньому низку паїв.

«У нас є нотаріально завірена заява про передачу йому 37 тис. доларів, договір переуступки і договір про пайову участь. Ми обмінялися документами і нотаріально засвідчили довіреність», – розповіла ZAXID.NET Маріна Л.

У травні голова ОСББ повідомила власниці квартири, що кооператив подав на неї позов, а в межах провадження суд її помешкання арештував. Ніна Юфан попросила Марину Л. не розголошувати цю інформацію на загал, мовляв, із часом вона якось вирішиться сама. Також вона наполегливо просила Маріну Л. проконсультуватися зі своїм адвокатом.

«Ми найняли власного адвоката та ініціювали відкриття кримінального провадження, в межах якого мешканці ЖБК визнані потерпілими. Ми підтримуємо тезу, що документи на паї підписував не законний голова ЖБК Микола Колісник, а інші люди. Але ми отримували вже готовий пакет документів із підписами і печатками після проплати від Ніни Юфан і працівників відділу продажу. Після цього ми лише ходили до нотаріуса за свідоцтвом про право власності. Але мешканці всіх 140 квартир мають чеки про проплату тих квартир», – додала Маріна Л.

Аби привернути увагу до проблеми, 27 жовтня мешканці вийшли на мирний мітинг під офіс ЖБК на вул. Звенигородській, однак реакції від керівництва не отримали.

Мирний мітинг пайовиків ЖБК 27 жовтня

Суди

Судові проблеми в ЖБК «Злагода» розпочались задовго до скандалу з арештами квартир. У 2019 році поліція розслідувала ймовірне ухилення службовими особами ЖБК від сплати майже 6 млн грн податків. Наразі рішення в цій справі не винесене, хоча ще у 2020 році Сихівський райсуд Львова відмовився продовжити терміни досудового розслідування.

У 2021 році Господарський суд зобовʼязав кооператив сплатити Львівській міській раді як правонаступниці Винниківської міськради 3,6 млн грн внеску в інфраструктуру міста. Це рішення суду ЖБК не оскаржував, тому воно перебуває на розгляді виконавчої служби.

Того ж року поліція Хмельницького відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство) за зверненням ПП «Укрбудпроектреставрація», яке позичило ЖБК будівельний кран для виконання будівельних робіт, однак назад його не повернуло. Зараз цю справу розглядає Хмельницький міськрайонний суд.

Навесні 2024 року від імені кооперативу до суду подали низку цивільних позовів проти власників квартир із вимогою скасувати право власності на приватизоване ними майно, адже документи на квартири – підроблені. ЖБК також вимагає через суд вилучити у пайовиків оригінали документів для експертизи. Мешканці побоюються, що таким чином узагалі втратять будь-які докази, що вони є законними власниками помешкань.

У матеріалах однієї з таких справ вказано, що після того, як Михайло Хабаль очолив ЖБК «Злагода», він провів інвентаризацію документів і виявив, що ці мешканці незаконно оформили право власності на житло. Тому він просив суд арештувати квартири, аби до вирішення судових спорів власники не могли їх перепродати.

За зверненням мешканців 4 липня 2024 року поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення), у межах якого Личаківський районний суд надав доступ до речей та документів, зокрема, договорів про пайову участь, актів приймання-передачі нерухомого майна, заяв про передачу грошей тощо. За даними ZAXID.NET, потерпілими в цій справі фігурують мешканці всіх 140 квартир.

Дійові особи

Михайло Хабаль очолив ЖБК «Злагода» у 2023 році. Він позиціонує себе як громадський активіст із Хмельницького й відомий масовими судовими позовами до різних установ. Наприклад, у 2017 році він скаржився в суд на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання про виклик Бога у кримінальному провадженні або ж на відмову слідчого допитати як свідка «діда Піхто».

Однією з найвідоміших справ за його участі є скандал із шантажем хмельницького забудовника у 2017 році. За інформацією місцевого сайту «Є», Михайло Хабаль та його поплічник Артур Кутей вимагали від представника будівельної фірми «Базис» 10 тис. доларів хабаря та обіцяли не перешкоджати в будівництві ЖК в Хмельницькому. Ця справа досі перебуває в судах.

Михайло Хабаль / фото Facebook

Пізніше Михайло Хабаль намагався відсудити в поліції 1 млрд грн моральної компенсації за те, що слідчий в матеріалах справи вказував, що він створював штучні перешкоди компанії «Базис». Однак суд відмовився задовольнити його позов.

Зараз, згідно з даними аналітичної системи YouControl, Михайло Хабаль є співвласником і керівником ЖБК «Злагода», а також засновником ПП «Адвокат українського народу» та ТОВ «Арт-Поліграф», що зареєстровані у Хмельницькому.

Михайло Хабаль відмовився спілкуватися з ZAXID.NET телефоном та кинув слухавку після першого ж питання. Під час спілкування з журналісткою ZAXID.NET у месенджері він повідомив, що позови до пайовиків не його, а «правосубʼєктність ніхто не скасовував». Від подальшого спілкування через повідомлення він також відмовився. При цьому, позивачем у цивільних справав вказаний обслуговуючий кооператив, який він очолює.

У своїх соцмережах публічно скандал із ЖБК, який він очолює, він також не коментував. За винятком одного випадку, коли у вересні він поширив допис однієї з мешканок із описом звинувачень, називаючи його рекламою самого себе.

Що стосується голови ОСББ Ніни Юфан, то декілька мешканців розповіли ZAXID.NET, вона працювала з Володимиром Джумаком у Винниківському ЖЕКу. У 2005-2016 роках вона була головною бухгалтеркою ЖБК «Злагода» та зазначалась серед засновників кооперативу, а після працювала бухгалтеркою за сумісництвом. У 2022 році вона стала головою ОСББ «Злагода 2022», хоча мешканці стверджують, що участі у виборах не брали. Декілька пайовиків також розповіли ZAXID.NET, що отримували вже підписані документи на свої квартири саме через Ніну Юфан.

У коментарі ZAXID.NET Ніна Юфан повідомила, що через стан здоров’я не готова детально коментувати проблему, що склалася в кооперативі, де вона очолює ОСББ. Однак відкинула звинувачення в тому, що саме вона займалася документами пайовиків і запевнила, що їх оформляли працівники відділу продажу ЖБК. Ніна Юфан зазначила, що підтримує позицію мешканців, які «опинилися заручниками банди, що хоче заробити грошей».

Зі слів пайовиків, Ніна Юфан дотична до приєднання до будівництва ПП «Мегапрогрес». Компанія зареєстрована у 2003 році в селі Лісові Гринівці біля Хмельницького та займається будівництвом у різних регіонах. Офіційно компанія належить Юрію Луцюку, однак, за даними ZAXID.NET, від імені забудовника з вкладниками спілкувався Володимир Мороз, який офіційно не фігурує ані в засновниках «Мегапрогресу», ані в ЖБК «Злагода». За словами мешканців, він був формальним директором кооперативу замість Миколи Колісника та керував будівництвом у Винниках.

Інша фірма Юрія Луцюка «Правильний вибір 4» фігурує в будівельному скандалі в Рівному. За даними розслідувального сайту «Четверта влада», компанія без торгів отримала під будівництво житла в оренду землю, де планували збудувати православний храм. «Мегапрогрес» будувало будинки під брендом «Правильний вибір» і у Вінниці, де забудовник замість затверджених 6 поверхів збудував 9-поверхівку в історичному центрі міста.

Львівська міськрада також знає про конфлікт, який виник у ЖБК в Винниках. Керівниця юридичного департаменту Гелена Пайонкевич повідомила ZAXID.NET, що пайовики зверталися в ЛМР, повідомляли про обставини проблеми. Однак міська рада офіційно в судовому процесі членів кооперативу участі не бере.