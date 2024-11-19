До схеми причетні колишня голова та троє членів однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Львова

СБУ спільно з поліцією та прокуратурою викрила злочинну групу, до якої входили посадовці МСЕК. Учасники масштабної схеми заробляли на ухилянтах та видавали їм фіктивні довідки про встановлення груп інвалідності.

Як вказано у повідомленні СБУ, до вказаної схеми причетні колишня голова та троє членів однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Львова.

Відомо, що, перебуваючи на посадах, медики вносили недостовірні дані про результати обстежень чоловіків призовного віку. На підставі актів огляду міжрайонної МСЕК видавали військовозобов’язаним «довідки» про встановлення групи інвалідності. Така «послуга» надавалась чоловікам без їх присутності та коштувала від 1300 доларів США з людини. За даними поліції, учасники фальсифікували історії хвороб ще у 2022 році.

Правоохоронці не розголошують деталей про затриманих, але у судовому реєстрі оприлюднені кілька ухвал, з яких відомо, що серед підозрюваних голова Сихівської МСЕК, лікар-хірург цієї МСЕК та лікар Городоцької центральної лікарні.

На підставі підроблених потенційні призовники могли безперешкодно покинути Україну під час воєнного стану. За даними правоохоронців, перевіряється більше 400 людей, які отримали від підозрюваних довідки про встановлення групи інвалідності.

Правоохоронці провели 24 санкціонованих обшуки за місцями проживання та роботи учасників схеми, під час яких виявили та вилучили:

понад 4 тисячі медичних документів та облікові журнали;

чорнові записи;

майже 700 тисяч гривень.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 – ч. 1 ст.366 (Службове підроблення, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України, а також ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.