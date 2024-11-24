На території нафтобази впали 6 безпілотників

В п’ятницю, 22 листопада, під час атаки безпілотники влучили в нафтобазу «Роснафти» у Калузі. Про це у неділю, 24 листопада, повідомив російський Telegram-канал ASTRA.

За даними росіян, під час української атаки на Калугу, шість безпілотників впали на територію місцевої нафтобази «Роснафти». Внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька порожніх нафтових резервуарів.

«Безпосередньо паливо не було пошкоджено. Жертв та постраждалих немає», – стверджують росіяни.

Розташування атакованої нафтобази у Калузі

Обстріл російських нафтобаз

Вночі 12 листопада Сили оборони України уразили склад пально-мастильних матеріалів в російській Бєлгородській області. На території складу виникла пожежа.

У Пензенській області 13 листопада дрони поцілили у нафтосховище «Комбінат Утьос Росрезерву». База розташована у селищі Монтажне біля Пензи. Внаслідок атаки був пошкоджений резервуар для палива.

Крім цього, 9 листопада безпілотники атакували Олексинський хімічний комбінат в Тульській області Росії. Це підприємство виробляє порох і боєприпаси для російської армії.