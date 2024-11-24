Базель сподівається заробити близько 67 млн доларів від проведення конкурсу

Сьогодні, 24 листопада, у швейцарському Базелі голосують щодо того, чи повинні платники податків міста фінансувати проведення конкурсу «Євробачення-2025». Про це повідомило видання Barronʼs.

Швейцарський співак Nemo переміг на «Євробаченні» у 2024 році, відтак це дозволило країні провести у себе пісенний конкурс у 2025 році. Для проведення «Євробачення-2025» обрали місто Базель, яке розташоване на північному кордоні з Францією та Німеччиною.

У неділю, 24 листопада, містяни на референдумі вирішують, чи варто виділяти майже 35 млн доларів з міського бюджету на конкурс. «Євробачення» здебільшого фінансується коштом внесків суспільних мовників, що беруть участь у ньому. Проте організатори вважають, що міста, які приймають конкурс, мають зробити й свій внесок.

Керівник відділу комунікацій конкурсу Еді Естерманн зазначив, якщо жителі міста відхилять виділення грошей, «Євробачення» доведеться скоротити. Зокрема, скасувати публічні заходи за межами основного місця проведення конкурсу.

При цьому Базель сподівається заробити у сфері туризму та гостинності близько 67 млн доларів від проведення заходу.

Гранд-фінал «Євробачення-2025» відбудеться 17 травня, а півфінали – 13 та 15 травня 2025 року. Сам пісенний конкурс пройде на арені St. Jakobshalle.

Нагадаємо, що 68-й пісенний конкурс «Євробачення-2024» відбувався у шведському Мальме. З-поміж 37 країн перемогу в конкурсі здобули представники Швейцарії – виконавці [небінарна людина] Nemo з піснею «The Code». Представниці України alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце з піснею Teresa & Maria та постановкою від дворазової номінантки «Ґреммі» — Таню Муіньо.