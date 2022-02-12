Міністр оборони США Ллойд Остін доручив тимчасово вивести з України американських інструкторів на тлі загрози нового вторгнення РФ. Про це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, інформує NV.ua.

Кірбі зазначив, що керівник Пентагону насамперед дбає про безпеку військовослужбовців. Він також наголосив, що США «залишаються відданими відносинам з українськими Збройними силами».

Згідно з опублікованою заявою Кірбі, Україну залишать 160 членів Нацгвардії Флориди, які перебували на території країни з кінця листопада та інструктували українських військових. Їх буде передислоковано до іншого місця в Європі.

Кірбі також зазначив, що передислокація «не означає, що рішучість США підтримувати ЗСУ змінилася», але дозволить забезпечити «захист союзників і стримування агресії».

Крім того, міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі повідомив, що британські інструктори, які проводили навчання з українськими військовими, залишать Україну цими вихідними, 12—13 лютого. За його словами, у разі конфлікту в Україні не буде британських військ.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Держдеп США доручив залишити посольство в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливих посад. Держдеп зупиняє надання консульських послуг посольства США у Києві.

Радник президента США Джейк Салліван закликав американців залишити Україну протягом 24−48 годин. Велика Британія, Німеччина, Італія та низка інших країн також закликали своїх громадян залишити Україну.

Нагадаємо, що раніше агентство Bloomberg із посиланням на джерела писало, що нова агресія РФ проти України може розпочатися 15 лютого. У Росії звинуватили західні ЗМІ у «масштабній дезінформаційній кампанії».

Натомість раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в інформпросторі дуже багато інформації про вторгнення РФ в Україну. Він закликав не панікувати і запевнив, що «все під контролем».