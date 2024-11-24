54-річного нетверезого чоловіка затримали за стрілянину на залізничному вокзалі Львова
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Ввечері суботи, 23 листопада, на головному залізничному вокзалі Львова було чутно стрілянину. Поліція оперативно затримала підозрюваного, постраждалих немає. Як з’ясувалося, 54-річний чоловік стріляв у повітря, він був у стані сп’яніння.
Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі поліції Львівщини, інформація про постріли надійшла близько 20:00.
«На пероні затримали чоловіка 1970 року народження. У нього вилучили револьвер Флобер, з якого він здійснив 3-4 постріли у повітря», – зазначили ZAXID.NET у поліції.
Револьвер Флобер не вважається вогнепальною зброєю, він є у вільному продажу. На стрільця склали адмінматеріали за ст. 173 КУпАП (хуліганство).
Роботу вокзалу не зупиняли, оскільки хулігана оперативно затримали.