Стрілянина сталася під час конфлікту двох компаній

У готелі Києва в ніч на суботу, 23 листопада, між двома компаніями виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Внаслідок інциденту загинув 27-річний чоловік. Про це повідомила поліція Києва.

В одному з київських готелів у суботу, 23 листопада, близько 1:00 години ночі сталась стрілянина під час конфлікту двох компаній.

«У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та надалі бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів», – розповіли у поліції.

27-річний чоловік отримав поранення від яких загинув на місці. Крім цього, нападник поранив зі зброї товариша загиблого та охоронця готелю. За даними поліцейських, їх госпіталізували у задовільному стані.

Одного з учасників бійки вдалося затримати, стрілка ще розшукують.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Київські поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтями про умисне убивство та хуліганство. Стрілку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 15 листопада в українських Telegram-каналах поширили відео, на якому чоловік у військовій формі нібито стріляє в іншого чоловіка. У підписах до відео зазначали, що стрілок – нібито співробітник ТЦК. Міністерство оборони того дня зазначило, що перевіряє інформацію про ймовірне застосування зброї працівником Територіального центру комплектування у селі Щасливе Київської області.