Нападниками виявилися раніше судимі місцеві мешканці

Сутичка сталася вночі 28 жовтня поблизу гуртожитка у Калуші. Внаслідок стрілянини постраждали двоє 23-річних чоловіків. Раніше судимих нападників затримали, їм загрожує до 7 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 29 жовтня, конфлікт між чоловіками виник під час комендантської години. Незнайомці кілька разів вистрілили у двох 23-річних місцевих мешканців. Правоохоронці знайшли нападників, в одного з них – 28-річного жителя Калуша – вилучили пневматичний пістолет з десятьма металевими кульками всередині.

«Нападників поліцейські виявили неподалік їх помешкань. Йдеться про калушан віком 28 та 40 років. Обоє раніше судимі за наркозлочини та майнові кримінальні правопорушення. З місця події вилучили металеві кульки, змиви речовини бурого кольору та інші речові докази», – інформують правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальну справу за хуліганство. Затриманим загрожує від трьох до семи років у в’язнення.