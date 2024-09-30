Нападника затримали через кілька хвилин після стрілянини на АЗС

Вночі 30 вересня на АЗС в Івано-Франківську стався конфлікт між місцевим мешканцем та уродженцем Харківщини, який разом з компанією голосно слухав музику через дистанційну колонку. Франківець вистрілив чоловікові в голову та живіт. Потерпілого госпіталізували.

Як повідомилиу поліції Івано-Франківської області 30 вересня, 21-річний мешканець Івано-Франківська спочатку ударив свого однолітка травматичним пістолетом. Потім двічі вистрілив – у голову та живіт потерпілого – і втік.

«21-річного уродженця Харківщини госпіталізували до Івано-Франківської ОКЛ. Медики діагностували у нього забійні рани в лобній та скроневій ділянці, рани передньої черевної стінки внаслідок пострілу травматичною зброєю тощо», – інформують правоохоронці.

З місця події поліцейські вилучили патрон та інші речові докази. Нападника за кілька хвилин затримав наряд патрульної поліції на одній із вулиць міста.

«При собі молодик мав травматичний пістолет «ФОРТ - 17» та одну із відстріляних гільз. Зброю поліцейські вилучили. Фігурант раніше не судимий», – зазначили у поліції Івано-Франківської області.

Франківцю обиратимуть запобіжний захід. За хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.