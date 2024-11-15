Міноборони перевіряє інформацію про причетність співробітника ТЦК до стрілянини на підприємстві у Київській області

Міністерство оборони перевіряє інформацію про ймовірне застосування зброю працівником Територіального центру комплектування у селі Щасливе Київської області. Про це йдеться у повідомленні міноборони.

Вдень п’ятниці, 15 листопада, в українських Telegram-каналах поширили відео, на якому чоловік у військовій формі нібито стріляє у іншого чоловіка. У підписах до відео зазначали, що стрілок – нібито співробітник ТЦК.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

У міноборони відреагували на опубліковане відео та запевнили, що цю інформацію наразі перевіряють: «Для з’ясування обставин Головна інспекція міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї».

У відомстві зазначили, якщо за результатами перевірки буде встановлено, що співробітник ТЦК перевищив службові повноваження, інформацію передадуть правоохоронним органам для «подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень».

Водночас заступниця начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі«Українській правді» повідомила, що подія трапилась на одному з підприємств на Київщині. Постріл, за попередньою інформацією, здійснив представник Добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ).

«Правоохоронці встановлюють обставини даної події. На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Внаслідок стрілянини постраждалих немає.

Доповнено. У Нацполіції Київської області підтвердили, що постріл здійснив представник Добровольчого формування територіальної громади. Правоохоронці встановили, що група оповіщення біля одного з підприємств перевіряла у чоловіків військово-облікові документи. Під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства.

«Представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, за власної ініціативи став його наздоганяти та здійснив два постріли у повітря. Внаслідок події потерпілих немає», – йдеться у повідомленні.

Слідчі кваліфікували дії представника ДФТГ, як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Нагадаємо, 14 листопада біля будівлі Хустського РТЦК на Закарпатті колишній військовий влаштував стрілянину. За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, військовий прийшов до ТЦК, щоб повторно мобілізуватися, однак йому відмовили.