Внаслідок бойових дій чоловів отримав травму і має інвалідність

У четвер, 14 листопада, колишній військовий влаштував стрілянину біля будівлі Хустського РТЦК після того, як йому відмовили у мобілізації. Правоохоронці склали на закарпатця адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан 15 листопада, стрілка оперативно затримав наряд поліції.

«Місцевий житель стріляв зі стартового пістолета біля будівлі центру комплектування та соцпідтримки у Хусті. Внаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка доставили у відділок і притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)», – зазначила Ганна Дан.

За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, стрілянину біля Хустського РТЦК влаштував колишній військовий. Внаслідок бойових дій він отримав травму і має інвалідність. До центру комплектування прийшов, щоб повторно мобілізуватися, однак йому відмовили.

За скоєне закарпатцю загрожує від 51 до 119 грн штрафу, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.