Через те, що у працівника не було документів, його затримали

Міжгірський районний суд визнав винним місцевого підприємця у дрібному хуліганстві. За перешкоджання роботі ТЦК закарпатцю присудили 119 грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду, яку винесли 11 жовтня, подія сталася в обід 25 вересня на виїзді з території Хустського РТЦК. Обвинувачений, хапаючи за кермо, намагався зупинити автівку центру комплектування, в якій перебував його працівник.

Підприємець пояснив, що того дня приїхав у Міжгір’я разом з дружиною та найманим працівником з міста Конотоп. На КПП «Торунь» його автомобіль зупинили працівники місцевого ТЦК та СП для перевірки військово-облікових документів. Через те, що у працівника не було документів, його затримали.

Поки закарпатець намагався зупинити автівку військових, його працівник вимкнув роботу коробки передач, вирвав ключі і двічі вдарив ними по лобовому склу автомобіля, намагаючись вийти з салону.

Підприємець розкаявся у вчиненому і суддя Володимир Кривка, розглянувши всі матеріали справи, визнав його винним у дрібному хуліганстві та призначив 119 грн штрафу. Також закарпатець має сплатити 605 грн судового збору.