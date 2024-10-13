Наразі триває перевірка інциденту з прикордонниками на Тячівщині

На Закарпатті жінки з дітьми напали на службове авто прикордонників та спробували завадити їм проїхати до місця несення служби. Інцидент стався в селі Крива Тячівського району в неділю, 13 жовтня, повідомляє «Суспільне».

Перед тим у соцмережах поширили відео, на якому видно, як жінки намагалися перекрити в’їзд мікроавтобуса, в якому перебували військові. Жінки погрожували розбити службовий автомобіль камінням, а також намагались вдарити одного зі службовців. Коли авто рушило, місцеві мешканки кинулись за ним. Автори, які поширили відео у Telegram-каналах, повідомили, що група жінок нібито напала на автомобіль співробітників ТЦК на в'їзді в село.

Речниця Мукачівського прикордонного загону ДПСУ Леся Федорова підтвердила журналістам, що на відео, яке з’явилося у соцмережах, дійсно службове авто прикордонників, які їхали до місця несення служби. За її словами, під час руху автомобіля група жінок із дітьми спробували завадити проїзду авто прикордонників.

«Суть їхніх вимог була незрозумілою. Згодом до місця події викликали співробітників поліції», – сказала речниця. Вона додала, що ситуацію вдалось вирішити шляхом «проведення роз’яснювальної роботи та доведення вимог законодавства з прикордонних питань».

Речниця Національної поліції Закарпаття Ганна Дан повідомила, що поліцейські зафіксували подію. Наразі триває перевірка.

«Ніхто камінням не кидав – ні службове авто, ні прикордонники не постраждали», – зауважила Ганна Дан.

До слова, 13 жовтня ZAXID.NET повідомив про інцидент в Дніпрі за участі гендиректора відомої української фірми з виробництва вікон Steko Сергія Положая та представників ТЦК та СП. Положай, якого військові зупинили для перевірки документів, назвав їх «чортами», «мразями» та «галімими ТЦКашниками». Посадовець також заявив, що його начебто хотіли посадити у бус ТЦК та мобілізувати.