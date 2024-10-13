СергійПоложай назвав військових ТЦК «чортами», «мразями» та «галімими ТЦКашниками»

У Дніпрі представники ТЦК та СП зупинили генерального директора української компанії з виробництва вікон Steko Сергія Положая для перевірки документів. Під час перевірки посадовець почав ображати військовослужбовців, назвавши їх «чортами», заявивши, що його нібито хотіли забрати до військкомату.

Про ситуацію повідомив у неділю, 13 жовтня, сам Сергій Положай на своїй сторінці в Instagram. Директор підприємства заявив, що його зупинили для перевірки «під час величезної облави», начебто хотіли посадити у бус ТЦК та мобілізувати.

У своєму дописі Сергій Положай називає військовослужбовців «чортами», «мразями» та «галімими ТЦКашниками». Він похизувався, що вступив у суперечку з військовими та прокоментував оприлюднене напередодні в соцмережах відео, де він ображає представника ТЦК.

«А я говорив таке: ТЦК – чмошники, яких треба бити», – написав посадовець в Instagram.

На відео чути, що Положай каже чоловіку: «я генеральний директор, де 1760 людей працюють, а ти солдат — п*здуй копай». На своїй сторінці підприємець заявив, що «нам, хто займається хорошими справами, виробляючи вікна, не потрібно заважати».

Раніше місцеві Telegram-канали повідомили, що 11 жовтня Сергій Положай на елітному авто Bentley тікав від поліції у Дніпрі, порушуючи ПДР. Тоді, за повідомленням пабліків, його затримали, проте невдовзі відпустили.