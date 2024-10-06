Ніколас Карма заявив про погрози пістолетом

У Полтаві сталася сутичка між львівським блогером Ніколасом Кармою та представниками районного ТЦК. Сам блогер заявив, що до нього підійшли військові із запитаннями про ставлення до ЗСУ, а потім погрожували йому пістолетом. Втім, у Полтавському обласному ТЦК та СП повідомили, що Ніколас Карма застосував до офіцера силу, після чого один з військових дістав небойову зброю. За фактом конфлікту правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про інцидент у центрі Полтави блогер повідомив ввечері 5 жовтня на своїй сторінці в Instagram. За словами Ніколаса Карми, група чоловіків кричали «Зараз ми хайпонемо», коли його побачили, а згодом підійшли до нього та почали ставити питання про його ставлення до служби в ЗСУ.

«У відповідь я мовчав. Вони далі знімали мене і мого оператора. Я сказав свою позицію, що кожен повинен бути в армії або для армії, все. Їм цього було мало», – сказав Ніколас Карма.

За словами блогера, він хотів поговорити з тим, хто ставив йому запитання, та намагався зняти його на свою камеру для того, щоб «були докази» інциденту. Також Ніколас Карма заявив, що коли намагався зняти чоловіка на камеру, інший учасник групи підійшов до блогера ззаду та приставив йому до шиї пістолет.

Він опублікував фрагменти відео, на якому видно, що чоловік, який представився офіцером ЗСУ відійшов від блогера. Той наздогнав його і почав знімати чоловіка на камеру. Військовий закрив обличчя рукою і попросив вимкнути камеру. У відповідь блогер вхопив його за руку, щоб відвести її від обличчя. Після цього до чоловіка та Ніколаса Карми підійшли ще двоє людей, один з яких дістав схожий на пістолет предмет та наблизився із ним до блогера.

Ніколас Карма поширив коментарі користувачів під його дописом, що у конфлікті взяв участь військком одного з районних ТЦК Полтави Олександр Логвиненко. Ким є чоловік, який мав у руках зброю, наразі невідомо.

Начальник Полтавського районного ТЦК та СП полковник Олександр Логвиненко

У коментарі «Суспільному» речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін повідомив, що Олександр Логвиненко дійсно був у Полтаві ввечері 5 жовтня та проводив час із родиною. За даними Істоміна, Логвиненко не провокував конфлікт із блогером, а поставив йому запитання та пішов.

«Він помітив чоловіка, який підходив до жінок та ставив їм різні провокативні питання. Своєю чергою, він також вирішив підійти та поставити два простих питання – ставлення до ЗСУ та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він відійшов. Ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу», – повідомив речник ТЦК.

Також Роман Істомін звернув увагу, що Олександр Логвиненко не мав у руках зброї – її дістав інший чоловік, імені якого не уточнюється, після того, як Ніколас Карма «застосував силу» до офіцера. За словами речника ТЦК, правоохоронці вже здійснили перевірку та визначили, що пістолет був небойовий, і загрози життю блогера не було.

За фактом конфлікту між чоловіками та Ніколасом Кармою відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї), повідомили у пресслужбі поліції 6 жовтня. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії з учасниками конфлікту.

«Пістолет, схожий на стартовий, вилучено та направлено на експертизу», – повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Вилучений у фігуранта конфлікту пістолет

Зазначимо, 46-річний Олександр Логвиненко, який обіймає посаду військкома, брав участь в АТО з 2014 року у батальйоні «Айдар». У 2021 році очолив Полтавський РТЦК та СП. Створив та очолив зведений штурмовий загін «Одін». Воював під Бахмутом та Лиманом, а також брав участь у деокупації Чернігівщини у 2022 році.

29-річний Микола Бучак відомий під псевдонімом Ніколас Карма. Львівський блогер відомий своїми відео у Tik Tok та Instagram, на яких він підходить до перехожих та запитує, скільки коштує їхній образ. Профіль блогера в Tik Tok налічує майже 500 тисяч підписників, а в Instagram – понад 350 тисяч підписників.

Нагадаємо, у травні 2024 року на Ніколаса Карму здійснили напад із перцевим балончиком у центрі Львова. Поліція відкрила кримінальне провадження за хуліганство, за яким суд покарав 21-річного львів’янина, виписавши йому 119 грн штрафу.