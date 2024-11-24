Поїздом зручно буде добратися до туристичних карпатських сіл

«Укрзалізниця» напрацювала нове залізничне сполучення з Волині через Львівщину, Карпати до Закарпаття. Щоденний потяг «Ковель – Рахів» запрацює 15 грудня, пише «Район Ковель».

Потяг буде курсувати через Луцьк, Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Татарів, Ясіню, Рахів.

Маршрут поїзда «Ковель – Рахів»

Поїзд вирушатиме з Ковеля о 16:25 і прибуватиме до Рахова о 07:50. Зворотній маршрут: відправка з Рахова о 19:37, прибуття у Ковель о 13:40.

Згідно з розкладом, потяг проходитиме дільницю до Львова до 23:00 і прибуватиме до гірських населених пунктів вранці наступного дня. У зворотному напрямку потяг долатиме гірську дільницю між 19:30 та 22:10, а дільницю між Львовом і Волинню проходитиме після 06:30.