Вартість квитків наразі не оголошують

В «Укрзалізниці» 21 листопада анонсували запуск нових поїздів внутрішнього сполучення. Зокрема компанія повідомила, що з 15 грудня новий поїзд вирушатиме за маршрутом Чернівці – Харків. Сполучення працюватиме через день.

Поїзд сполученням Чернівці – Харків є серед трьох маршрутів до «незламного Харкова», повідомили в Telegram-каналі «Укрзалізниці» в четвер, 21 листопада.

«Поїзд № 145/146 Харків – Чернівці працюватиме через день. Нове сполучення надасть жителям Слобожанщини можливість дістатися Буковини», – йдеться в повідомленні транспортної компанії.

Рейс прямуватиме через Київ та Львів

Поїзд ходитиме через Київ, Козятин, оминаючи Хмельницький та Тернопіль, прямуватиме до Львова та Івано-Франківська, а звідти йтиме на Чернівці.

Наразі про час відправлення і прибуття потяга та про вартість квитків не повідомляли. З 15 грудня до Харкова також запускають поїзд № 165/166 Харків – Черкаси, який працюватиме теж через день. Нове сполучення забезпечить транспортний зв'язок для мешканців Харкова, Дніпра, Черкас та низки інших станцій. Також діятиме новий регіональний поїзд № 823/824 Харків – Дніпро.