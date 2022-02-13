Канада переносить своє посольство з Києва до Львова
Міністерка закордонних справ Канади закликає канадійців негайно покинути Україну
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Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через загрозу російської агресії. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на міністерку закордонних справ Канади Мелані Жолі.
«Зважаючи на продовження погіршення безпекової ситуації, спричинене збільшенням російських військ на кордонах України, ми перемістимо нашу роботу до тимчасового офісу у Львові й тимчасово припинимо діяльність свого посольства в Києві», – сказала Жолі.
Вона наголосила, що дипломатична присутність Канади в Україні продовжується.
«Послуги для громадян Канади продовжать надаватися із тимчасового офісу, але лише за записом. Однак, наша спроможність надавати консульську допомогу може ставати все більш обмеженою», – зазначила міністр.
Жолі закликала громадян Канади покинути Україну.
«Канадцям слід й надалі уникати подорожей до України. Ми закликаємо тих, хто нині перебуває в Україні, негайно покинути її», – сказала міністерка.
Раніше Канада евакуювала з України більшість співробітників своїх дипломатичних місій та членів їх родин.